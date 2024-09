L’Avellino Basket supera Sant’Antimo Jurkatamm esalta il gruppo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin amichevole la PSAcon il punteggio finale di 74-52. Terzo successo in quattro test per la squadra di coach Alessandro Crotti. L’inizio di gara non è stato certamente in favore dei biancoverdi che ha visto gli ospiti vincere il primo quarto per 14-20. Nei tre quarti successivi, Avellino ha avuto la meglio 21-13, 16-12 e 23-7. I test per i lupi della palla spicchi non sono finiti, sabato tappa in esterna contro la Real Sebastiani Rieti a Sora. “Sto bene, queste amichevoli che giochiamo le prendiamo per provare tutto il lavoro e ci servono soprattutto da un punto di vista difensivo. Proviamo ad essere in forma – afferma Mikk– La difesa dovrà essere il nostro marchio di fabbrica, in attacco gli errori potranno arrivare”.