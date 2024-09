La tragedia della piccola Assil la bimba travolta e uccisa da un furgone | Giocava con tutti nel quartiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Baranzate – “Era una bambina sempre allegra econqui nel. È una, ora dobbiamo solo stare vicini alla sua famiglia”. In via Redipuglia al civico 9 è un continuo viavai di parenti e amici., la bambina di 3 anni che nel tardo pomeriggio di martedì è statada un, abitava qua, stava rientrando a casa con la sorella più grande e la mamma quando è successa la. Laera sul marciapiede, all'altezza del civico 5, pare che fosse per mano alla sorella mentre la mamma era indietro di pochi metri, quando unguidato da un 57enne italiano ha svoltato a sinistra per entrare nel passo carraio, non l'ha vista e l'ha investita. Qualcuno dei testimoni racconta che ilandava forte, ma saranno le indagini affidate ai carabiniericompagnia di Rho e alla polizia locale a ricostruire l'esatta dinamica.