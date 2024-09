Joker | Folie à Deux Joaquin Phoenix e Lady Gaga | Il nostro? Un sequel che capovolge le regole

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Todd Phillips e il cast dipresentano uno dei film più attesi del concorso veneziano spiegando le ragioni che li hanno spinti a cambiar rotta dopo l'incredibile successo (e il Leone d'oro) del 2019. Dare un seguito alla sorpresaa pochi anni di distanza dall'exploit del primo film era impresa pericolosa, ma Todd Phillips, in conferenza, ha spiegato di aver avuto le idee chiare su come maneggiare la sua creatura, anche a costo di rischiare. Il regista torna a raccontare la storia del clown disperato Arthur Fleck con unincentrato sull'amore tra Fleck e Lee, così viene chiamata la Harley Quinn diunisce la voce roca e sofferente diall'usignolo biondo che ha attirato al Lido folle di fan in attesa da due giorni