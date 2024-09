Il Napoli di Conte parlano Del Genio e Vittorio Tosto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, ha parlato anche Paolo Del. Di seguito le dichiarazioni del celebre giornalista sportivo partenopeo. “Il mercato delha portato diversi centrocampisti centrali e tanti esterni d’attacco. In difesa non siamo così pieni e c’è qualche giocatore che non è top nelle idee di. Gosens e Bellanova? Sarebbe stato il caso di prendere anche uno alla Zappacosta, o anche lo stesso Bellanova”. Le altre parole sul mercato del“Bisognava prendere questi giocatori che sanno chiudere bene l’azione. Anche Gosens è uno che ha diversi goal nelle corde, se non sbaglio andò anche in doppia cifra un anno. Non è stato possibile arrivare a giocatori del genere per diverse motivazioni di mercato”.