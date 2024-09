Grosseto Giani contro il congresso di CasaPound | Lo vadano a fare da un’altra parte

Leggi tutta la notizia su lanazione

4 settembre 2024 – Dopo la decisione dell'Anpi di annullare la manifestazione, oggi il governatore toscano Eugenio Giani è intervenuto in merito alla festa del movimento di destra 'Direzione Rivoluzione' in programma a Principina Terra dal 5 all'8 settembre. "Il raduno di Direzione Rivoluzione è veramente qualcosa di inopportuno, assurdo e che crea solo problemi – ha dichiarato il presidente della regione –. La Toscana attraverso di me vede Direzione Rivoluzione come un'organizzazione con connotati e caratteristiche che si richiamano al fascismo, e quindi mi verrebbe da dire che i loro congressi li facciano da un'altra parte, perché vanno a inficiare l'equilibrio della vita e della società civile toscana. Direzione Rivoluzione, per cortesia, i suoi congressi in Toscana non li vogliamo".