Greta Thunberg arrestata a Copenaghen | stava partecipando a una manifestazione pro-Palestina

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 –nuovamente, questa volta durante unapro-. A riferirlo è Ekstra Bladet. Questa mattina, l’attivista svedese ha condiviso una story su Instagram nella quale dichiarava che la poliziacercando di allontanare i presenti radunati di fronte a una delle sedi dell’università locale. Gli attivisti chiedevano, analogamente a quanto accaduto in altre manifestazioni in tutto il mondo, la sospensione delle partnership tra l’ateneo della capitale danese e gli istituti accademici e di ricerca israeliani. “Siamo qui perché il dialogo, gli accampamenti e le dimostrazioni dopo tre anni di campagna non hanno portato l’università a raggiungere le richieste di boicottaggio istituzionale e accademico”, aveva scritto in un post successivo.