Getta un panetto di hashish dal finestrino | arrestato nel Sannio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati disposti dalla Questura di Benevento in concomitanza con la stagione estiva nelle prime ore odierne, personale del Commissariato di Telese Terme – Squadra Volanti – ha tratto in arresto un uomo, 46enne originario di Nuoro ma da qualche tempo residente a Campobasso, trovato in possesso di undidi gr 100 di cui, poco prima del controllo, ha tentato di disfarsi lanciandolo daldella macchina prontamente recuperato dagli operanti e di una dose sempre dello stesso genere di gr. 0.40 trovata, a seguito di perquisizione veicolare, vicino al cambio. Dallo stupefacente, una volta tagliato, sarebbe stato possibile ricavare quasi più di un centinaio di dosi, con cospicui guadagni una volta immesse nel mercato.