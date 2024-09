È fidanzato in famiglia e ha una nuova carriera professionale | Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne cambia vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Malgrado abbia abbandonatoda tempo, il pubblico ricorda ancoracome uno dei protagonisti che hanno lasciato il segno nel dating show di Canale 5. Ebbene l’ex cavaliere ora conduce una. I TRASCORSI A– Per anniha guadagnato il centro dello studio diin virtù degli infiniti alti e bassi della sua relazione con Ida Platano. Una storia tormentata come neanche quelle delle soap opere turche che tanto piacciono all’azienda di Cologno Monzese. In mezzo a tanti tira e molla con la parrucchiera siciliana di stanza a Brescia anche una storia con Roberta Di Padua, pure lei ex volto del programma di Maria De Filippi e oggi legata ad Alessandro Vicinanza (ex proprio della Platano!).