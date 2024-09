Dubai apre ancora le braccia ai capitali cinesi Tutte le piroette

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pochi giorni fa, Formiche.net raccontava di come le banche del Golfo avessero improvvisamente interrotto le transazioni da e per la Russia, connesse all’acquisto di componenti elettronicheda parte di Mosca. In altre parole, uno sbarramento alla possibilità per il Cremlino di approvvigionarsi di beni prodotti nel Dragone. Un danno anche per la stessa Pechino, impossibilitata così a vendere la propria merce al suo alleato russo. Adesso invece si tratta di mercati, più precisamente della Borsa. Sì, perché il Nasdaq, il listino tecnologico emiratino, ha annunciato la quotazione di 400 milioni di obbligazioni a tasso variabile da parte dell’Agricultural Bank of China (Abc). Ciò segna la seconda quotazione obbligazionaria della banca su Nasdaq, il che a sua volta è indice di grande apertura da parte della Borsa emiratina ai