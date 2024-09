CM com – E al settimo giorno Furlani fece l’Ibrahimovic Basterà a chiudere il caso Theo-Leao e blindare Fonseca?|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 2024-09-03 19:31:00 Arrivano conferme: E alGiorgioindossò i panni di Zlatan Ibrahimovic. Potremmo parafrasare così l’apparizione dell’amministrazione delegato del Milan in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’ultimo acquisto dell’estate Tammy Abraham. In assenza dell’ex campione svedese – “Era un’assenza programmata da tempo, non credo che siamo tenuti a comunicare ogni spostamento della dirigenza”, ha chiosato il CEO di via Aldo Rossi sulla mancanza di Ibra a Roma nell’ultimo weekend a Roma – è statoa fare gli onori di casa e ad offrire su diversi temi la versione della società. A partire daldel momento e dall’eco suscitata dall”ammutinamento” diHernandez e Rafaeldurante il cooling break di Lazio-Milan dopo la clamorosa esclusione dalla formazione titolare.