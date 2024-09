Antonio Verga Udc | Le scuole Torre-Sala non vanno abbattute ma rese antisimiche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Commissario Provinciale UDC, prof.La Scuolae il plesso Nicoladi Via Marmorale nonmaantisismiche così come avviene in Giappone, un Paese ad elevato grado di sismicità. L’Auditorium? Inutile edificarne un altro quando a 100 metri c’è ne uno chiuso da anni, come la Cappella Gentilizia di Palazzo de Simone abbandonata da quarant’anni e mai restituita ai cittadini. “Ci auguriamo che l’amministrazione comunale di Benevento recuperi un pò di serenità ed eviti di passare alla storia per aver abbattuto due edifici scolastici per emulare gli americani che con i bombardamenti del ’43 distrussero la Cattedrale e il centro di Benevento, facendo oltre duemila vittime tra la popolazione civile. Una ferita ancora aperta nella memoria dei beneventani.