Weekend del Mototurista 2024 | a Gabicce tre giorni di eventi tra inclusività e motori

(Di martedì 3 settembre 2024)Mare (Pesaro), 3 agosto- Torna il GP di Misano al “Marco Simoncelli”- il primo di due appuntamenti (l’altro neldel 20-22 settembre) nell’attuale calendario del Motomondiale – e per questo, nel segno dell’, torna anche il “del”. Ovvero l’edizione che rafforza ancora di più il legame traMare e il mondo dei. Un fine settimana dedicato agli appassionati delle due ruote per andare alla scoperta delle Marche con tour guidati da percorrere in sella al proprio bolide scanditi da concerti, spettacoli e degustazioni. Quest’anno l’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione Visite l’Associazione Diversa-Mente e 3zero3 Nolimits, oltre alla consueta partnership con Minoa Group e Mototurismo Italia.