VIDEO ? Inter tra Nazionali e Champions League | attesa! | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata (anche d’estate) e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Nella settimana dedicata alleampio spazio agli undici nerazzurri in giro per il mondo impegnati in Nationse nelle qualificazioni dei Mondiali. Resta, però, il focus sull’di Simone Inzaghi. Non manca, infatti, un’analisi delle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu ma, soprattutto, un’ampia finestra sulla questione lista. Ne abbiamo parlato oggi alle 18.