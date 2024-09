US Open 2024 Errani-Vavassori da favola | il doppio misto azzurro vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024) New York, 3 settembre– E' ancora record per il tennis italiano. La squadra composta da Sarae Andrea, nelagli US, ha raggiunto ladel torneo americano scrivendo ancora una volta la storia. E' la prima volta per una coppia italiana, in specialità, in uno Slam. Gli Azzurri hanno vinto con 6-3, 6-4 la coppia formata dalla thailandese Su-wei Hsieh e dal polacco Jan Zielinski. Con l'obiettivo della prestigisa finale,affronteranno gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic. Foto USTA da supertennis.tv