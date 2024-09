Uomini e Donne Davide Donadei esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata | il gesto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 3 settembre 2024)è stato uno dei tronisti dipiù seguiti ed è tornato al centro dei gossip perchè sembra abbia ritrovato l’amore dopo la travagliata storia d’amore con Chiara Rabbi (nata proprio sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi).infatti nella serata del 2 Settembre 2024 ha condiviso sui social un video in cui si mostra a cena con musica in sottofondo con una ragazza in atteggiamenti affettuosi. Il ragazzo pugliese si trova infatti in vacanza in Grecia e sembra che sia un viaggio d’amore con la suacompagna. Per il momento non sappiamo la sua identità ma quello che è certo è che non si tratta di una ragazza conosciuta nel mondo dello spettacolo e delle influencer.