The Family Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 Settembre 2024 | Leyla In Carcere!

(Di martedì 3 settembre 2024) Thedal 9 al 13viene arrestata, ed Hulya fa sapere di avere intenzione di utilizzarla come capro espiatorio per salvare gli altri Soykan. Torna l’amore, intanto, tra Aslan e Devin! Theprosegue e, nel corso della settimana dal 9 al 13, al centro dell’attenzione ci sarÃche finirà per essere arrestata. La donna rappresenterà una sorta di capro espiatorio per tutti i Soykan, per volontà della stessa Hulya che proverà a scaricare ogni responsabilità su di lei. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The: dove eravamo rimasti? Devin assume un avvocato divorzista perché dopo tutto quello che è successo, tra l’altro anche al matrimonio della sorella, non vuole più continuare questa relazione.