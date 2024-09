Taxi Monamour la recensione | l' intimità leggera di una storia di vita ed emozioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) Ciro De Caro, al suo quarto film, prosegue nel percorso umano di un cinema che punta alla sostanza e all'umanità di una quotidianità troppe poche volte raccontata. Protagoniste Rosa Palasciano e Yeva Sai. Al cinema dal 5 settembre. Dopo l'inafferrabile solitudine del precedente Giulia, Ciro De Caro continua nel percorso di osservazione, discreta e puntuale, di ciò che si nasconde dietro la silenziosa umanità. Una umanità che resiste, che si impone, che guarda avanti, a metà tra un futuro interrotto e un presente che scappa via. Un percorso che, giunto al quarto film, appare ormai riconoscibile. Probabilmente non ancora del tutto compiuto (ma chi, in fondo, può definirsi tale?), eppure coerente e cosciente, come dimostra, passato in anteprima alle Giornate degli Autori di Venezia 81. Macchina a mano e fermezza visiva, nella sua asciutta direzione De