Sherlock Holmes | dal cast al finale le curiosità sul film con Robert Downey Jr

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 3 settembre 2024): dalal, lesulconJr. Di tutti gli investigatori del cinema, nessuno è più amato e apprezzato di. Nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, questi è più volte stato trasportato al cinema e in televisioni, incontrando ogni volta nuove chiavi di lettura e interpretazioni. Una delle più popolari e recenti è quella interpretata dall’attoreJr. nelintitolato, appunto,(qui la recensione). Diretto nel 2009 da Guy Ritchie, autore anche di The Gentlemen, questo è caratterizzato da una versione particolarmente moderna e accattivante del personaggio. L’ispirazione per questa rilettura deriva dalla graphic novel pubblicata anni prima da Lionel Wigram, il quale aveva tentato di rivedere il personaggio in chiave moderna con un atteggiamento da bohémien.