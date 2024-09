Scuolabus contro studenti | bilancio drammatico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 3 settembre 2024) Unoha terminato la corsaun gruppo di. Ildi questo incidente è davvero. Indagini in corso Stavano aspettando davanti al cancello della propria scuola media quando all’improvviso si sono visti piombare addosso uno. È questa la dinamica di una tragedia che ha scosso l’intero Paese. I soccorsi sono stati immediati, ma ildi questo incidente è davvero tragico. Polizia (Ansa) – cityrumors.itSulla vicenda è stata aperta un’indagine per accertare meglio le cause dell’incidente. Stando alle prime informazioni, l’autista ha perso illlo dell’autobus ad un incrocio e non è riuscito ad evitare l’impatto. Naturalmente nelle prossime ore andranno avanti anche gli accertamenti sul mezzo per capire eventuali problemi meccanici.