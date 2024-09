Pomigliano | assunti 14 nuovi dipendenti comunali Sono 44 in più dalla nuova amministrazione Russo

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 3 settembre 2024)D’ARCO – Sale a quarantaquattro il numero dipubblicia tempo indeterminato dal Comune did’Arco, dall’insediamento dell’guidata dal sindaco Raffaele, dando seguito ai concorsi espletati nei mesi scorsi. Ieri, infatti, altri 14 giovani neostati accolti in Municipio dal sindaco Raffaelee dall’assessore al Personale, Marianna Manna. «Abbiamo invertito la tendenza degli ultimi anni – ha sottolineato l’assessore Manna – e per il futuro il nostro obiettivo è mantenere un organico stabile, evitando di scendere sotto le soglie critiche del passato. La macchina comunale sarà sempre più rapida ed efficiente, in grado di operare a pieno regime per il bene della cittadinanza. Inoltre, grazie alle nuove assunzioni, anche l’età media dei lavoratoriè diminuita».