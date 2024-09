Perché New Zealand è stata squalificata contro Luna Rossa? La regata dominata e l’epilogo in Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Team Newsi lecca le ferite dopo il brutto pomeriggio nelle acque di Barcellona, dove ha subito una pesante lezione da parte di. I detentori della America’s Cup sono stati sonoramente sconfitti dall’equipaggio italiano, che è risultato nettamente superiore in unadellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante proprio dei Kiwi nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Il confronto è stato a senso unico ed è stato indirizzato già in partenza, ma poiè stato particolare. Team Prada Pirelli ha inscenato un avvio davvero mirabolante riuscendo a dominare nella zona della boa di destra del cancello dello start, si è infilata di forza all’interno degli avversari, ha virato davanti e ha messo Peter Burling e compagni negli scarichi.