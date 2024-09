Osmannoro guasto idrico crea disagi Allagato sottopasso Autobotti a disposizione dei cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Sesto Fiorentino, 3 settembre 2024 – Causasulla rete idrica in zonaa Sesto Fiorentino (Firenze), si sta registrando un notevole abbassamenti di livello del deposito di Colonnata. Ilnon sarà riparato fino alla serata di martedì 3 settembre. Interessa una grossa tubazione. E' quanto spiegato, in una nota da Publiacqua, scusandosi con iper iche si stanno registrando. Publiacqua informa iche i suoi tecnici sono già intervenuti per la riparazione. Problemi di approvvigionamento si stanno registrando sulle zone alte del comune (Colonnata, Quinto Alto e Querceto). Sono state posizionate cinquein piazza Rapisardi, via Biancalani (angolo via Venezia), via XX Settembre (angolo via delle Porcellane), in via Napoli (parcheggio) e via Cerreti (parcheggio - angolo via Ugo Bassi), adei