Osimhen dal Napoli al Galatasaray | anche le cifre

(Di martedì 3 settembre 2024) Victordalal: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. Decine di migliaia di tifosi hanno accolto Victor a Istanbul come una vera star. Arrivato nella notte in Turchia, l’attaccante nigeriano si è subito esibito nella tipica coreografia delÂ, col quale in giornata farĂ le visite mediche prima di firmare il contratto fino a giugno 2025: arriva dalÂin prestito secco con ingaggio (10 milioni netti) pagato interamente dal club turco. Dal calore diall’atmosfera di Istanbul, che ritrova Mertens, ha parlato alla stampa turca: “Atmosfera incredibile, è una bella sensazione essere qui davanti a una delle migliori tifoserie del mondo. Ci vediamo allo stadio, voglio far gridare i tifosi a ogni gol.