Multe da oltre 100 euro per rifiuti abbandonati illegalmente

(Di martedì 3 settembre 2024) Faenza (Ravenna), 3 settembre 2024 – A Faenza prosegue l’attività di controllo, richiesta dall’amministrazione comunale, suiin alcune zone della città, soprattutto nei pressi delle Isole ecologiche di base (Ieb). Una decina le irregolarità evidenziate nel corso dei sopralluoghi effettuati ieri mattina in via Corgin, via Mameli, via Fornarina e piazza Lanzoni, dove a seguito dell’apertura di sacchi mal conferiti, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina e il personale del Servizio Decoro sono risaliti agli autori degli abbandoni, nella fattispecie un’attività artigianale e alcuni privati, tra i quali anche un residente che aveva gettato in maniera indifferenziata oggetti provenienti da una festa privata. A loro verranno recapitate sanzioni amministrative pari a 104