Milano bimba di 4 anni muore investita da un furgone in retromarcia

(Di martedì 3 settembre 2024) Una bambina di 4è morta in serata all'ospedale Niguarda didopo essere stataa Baranzate, a nord ovest della città, da unche stava facendo manovra. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18.30 in via Redipuglia, quando un mezzo inl'ha travolta. Alla guida c'era un uomo di 57, risultato negativo all'etilometro. Il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di Rho, giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118. Le condizioni della bambina, nata in Italia da genitori di origine egiziana, erano apparse subito gravi ed era stata trasportata immediatamente in ospedale in codice rosso. Sono tuttora in corso gli accertamenti per appurare l'esatta dinamica dei fatti.