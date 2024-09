Le tre conseguenze politiche dopo l’exploit dell’estrema destra in Turingia e Sassonia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 3 settembre 2024) «Non per protesta ma per convinzione»: così ha sintetizzato il voto ine inun commento di Dana Hajek e Annick Ehmann, apparso sull’edizione online della Zeit nella sera del voto. In effetti, il trend di crescita nella Germania orientaledi Alternative für Deutschland, negli ultimi anni, è stato troppo costante per relegarlo a un semplice voto contro altri partiti. A confermare la tendenza c’è anche l’ottimo risultato di BSW, il partito personale e rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, fuoriuscita dalla sinistra della Linke, che su molti temi la pensa come AfD.