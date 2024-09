Kvaratskhelia re dei dribbling | secondo in Europa dietro Yamal domina in Serie A

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 3 settembre 2024)stella del Napoli è il re dei dribling. Solodel Barcellona lo supera in. InA è il numero uno. Khvichacontinua a incantare con la maglia del Napoli, confermandosi un fuoriclasse anche sotto la guida di Antonio Conte. Il talento georgiano si è distinto come il miglior dribblatore dellaA, piazzandosi alposto tra i top 5 campionati europei. Con 21riusciti,mantiene una media impressionante di 7a partita, vantando una percentuale di successo del 75%. Solo il giovane fenomeno del Barcellona, Lamine, supera il napoletano con 25completati.condivide ilgradino del podio con Raul Moro e Jeremy Doku, entrambi a quota 21. L’abilità dinel superare gli avversari si traduce in gol e assist preziosi per il Napoli.