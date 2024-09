Francia Koné | Orgoglioso di essere arrivato in Nazionale La Roma una grande svolta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) “Lafrancese l’ho sempre sognata ed esserciè unmotivo di orgoglio. Ho fatto tanta strada, ho avuto un percorso professionale atipico. Con il mio grosso infortunio dove ero su una sedia a rotelle. Dopodiché puoi solo andare avanti. È un punto di forza. Sono cose come questa che mi hanno reso mentalmente forte”. Così Manu, intervenuto dal ritiro dellafrancese, sulla convocazione arrivata da parte di Deschamps. Il centrocampista ha ovviamente poi parlato anche della sua nuova esperienza a: “È stata unamolto rapida, è successo tutto velocemente. Da giovedì la convocazione con i Blues e il giorno dopo il mio trasferimento alla. È unanella mia carriera, è quello che cercavo, sta a me dimostrare quello di cui sono capace nella scelta per restare. Il trasferimento allami permette di avere più ambizioni”.