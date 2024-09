Fiamme vicino alle case in provincia di Latina; residenti partecipano allo spegnimento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024), incendio doloso nella periferia: paura tra idi via Germania I piromani tornano a colpire nella periferia di, provocando un violento incendio a ridosso delle abitazioni di via Germania. L’incendio, innescato probabilmente da ignoti tra le sterpaglie dietro le, si è rapidamente esteso agli alberi vicini, spinto dal vento, e ha messo in serio pericolo le villette della zona.in allarme Moltisono stati costretti a intervenire tempestivamente, utilizzando i tubi dell’irrigazione per evitare che lesi propagassero ulteriormente verso le loro abitazioni. Altri, preoccupati per l’intensa nube di fumo che ha avvolto l’area, sono scappati all’esterno per evitare di rimanere intossicati.