Eugenio Colombo svela se tornerebbe mai a Uomini e Donne E a proposito di Francesca Del Taglia…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 3 settembre 2024) In una recente intervista esclusiva rilasciata al settimanale Eva3000,noto ex tronista diha raccontato i retroscena della sua vita sentimentale e professionale. Dopo la fine della lunga relazione conDel Taglia, da cui ha avuto due figli,si trova ora in una fase di riflessione e crescita personale.non ha nascosto i suoi desideri a livello sentimentale: In amore do il 110%, ma ora sono più esigente. Non mi accontento più e cerco una persona che mi dia altrettanto. Il deejay, che ha fatto breccia nei cuori del pubblico diha spiegato che il suo passato conrenderebbe difficile immaginare un ritorno nel programma: Perché ho troppi ricordi legati alla mia ex. Tornare in un programma del genere sarebbe troppo complicato e mi identificherebbe troppo con il passato.