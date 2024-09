Eni e Snam avviano Ravenna CCS progetto di cattura e stoccaggio C02

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – Eni e, nell’ambito della Joint Venture paritetica costituita allo scopo, annunciano l’avvio delle attività di iniezione della CO2 in giacimento relative alla Fase 1 diCCS, il primoper la, il trasporto e lopermanente della CO2 in Italia, realizzato a scopi esclusivamente ambientali per contribuire alla decarbonizzazione dei settori industriali.La Fase 1 ha l’obiettivo dire, trasportare e stoccare la CO2 emessa dalla centrale Eni di trattamento del gas naturale di Casalborsetti, nel comune di, stimata in circa 25 mila tonnellate per anno.