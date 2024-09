Duecento insieme all’Avis Successo della Camminata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) BONDENO Il traguardosolidarietà che unisce. Hanno partecipato in più didomenica alla "solidarietà" organizzata ddi Bondeno, diretta da Mario Sforza, che, grazie all’impegno dei volontari di diverse associazioni, chead Avis hanno organizzato l’evento, ha donato più di mille euro all’Ado che iuta i malati oncologici. Un momento di incontro e di valori dedicato a Fausto Pirani per onorare la sua vita e lo spirito generoso come volontario nella Croce Rossa Italiana. Tutti si sono stretti intorno alla moglie Isella. Un’iniziativa che ha richiamato tante persone anche da fuori: tra i podisti c’era infatti un gruppo numeroso, di 32 persone, di Finale Emilia: "E’ stata una bella mattinata – racconta Antonella Paganini di Avis – con più di 160 iscritti.