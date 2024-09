Cosa sta succedendo in Sardegna? La proposta di legge Pratobello 24 e quella strana avversione per le pale eoliche

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Le, che grande invenzione. L’energia rinnovabile è, fortunatamente, un tema ampiamente discusso a livello locale, nazionale, europeo e anche mondiale. Nonostante sia passato quasi in sordina ai principali media nazionali, inè nata una vera e propria protesta che ha un nome e un cognome. Si chiama24, ed è unache potrebbe ribaltare una situazione di grave disagio che la regione sta vivendo. La raccolta firme è infatti un primo passo che i sardi hanno fatto, e stanno facendo. E non è finita: il malcontento ha reso inquieti i cittadini. Che hanno cominciato a sabotare letteralmente gli impianti, come accaduto anche pochi giorni fa nel sito delle Vestas, nella zona di Villacidro. Qui, sono stati incendiati i teli di protezione dell’impianto.