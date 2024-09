Comunicato UFFICIALE su Osimhen riguarda la trattativa per l’addio | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Arriva ilin merito allatra il Napoli e il Galatasaray per Victor: ore molto frenetiche per il suo futuro. Serata caldissima sul fronte Victor: il Napoli è pronto ormai a salutare l’attaccante nigeriano, grande protagonista in maglia azzurra e uno dei simboli indiscussi del terzo Scudetto della storia del club partenopeo. Le parti sono reduci da un’estate a dir poco complicata, che è culminata con il mancato passaggio in extremis in Arabia Saudita. Nemmeno il Chelsea, nelle ultime ore della sessione estiva di mercato, è riuscito a convincere club e giocatore, il cui rapporto è ormai da tempo deteriorato, complice la volontà ribadita più volte del calciatore di non vestire più la maglia del Napoli.