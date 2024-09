Cesena quanta fatica nel finale C’è la sosta per riordinare le idee

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Vien da dire: ben venga la. Dopo una sconfitta come quella patita in Liguria spesso si dice che sarebbe meglio tornare subito in campo per resettare la testa e ricominciare a marciare. Ma, dopo quattro gare che hanno evidenziato il medesimo vizio, forse fa gioco fermarsi un attimo ele. In queste quattro partite ilha recitato quasi lo stesso copione: bello ed autoritario per un ora, timido e confuso nell’ultima parte di gara ed i numeri confermano. Se le gare fossero terminate al 60’ ilsarebbe primo in solitaria con 10 punti, con due sole reti subite, quella contro la Carrarese e quella di Antiste del Sassuolo, e sempre 6 gol segnati. Dati che rispecchiano l’andamento delle gare: primi tempi straordinari, riprese che vedono i bianconeri piano piano sgonfiarsi.