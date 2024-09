Carlo ultime notizie L’appello al Sovrano | Impedisca a Harry di diventare Re

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 3 settembre 2024)vorrebbe tornare più spesso in Gran Bretagna, vorrebbe rivedere i vecchi amici e soprattutto riconciliarsi con la sua famiglia, a cominciare da suo padre. In altre parole, circolano voci che il Duca del Sussex desideri più che mai ritornare alla sua vita passata, all’interno del Palazzo, riprendendo i doveri e gli incarichi di un tempo. Ma molti considerano questa possibilità terrorizzante.vuole tornare a Palazzo,per evitarlo Si moltiplicano quindi gli appelli a Reperchédi rientrare nella Monarchia e di ritornare ad essere un membro attivo della Famiglia Reale. C’è chi addirittura pensa che il secondogenito die Diana possaRe nell’ipotesi in cui Kate Middleton non sopravviva al cancro, William abdichi e qualcuno deve regnare in attesa che George raggiunga l’età per farlo.