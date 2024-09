Calciomercato Milan il futuro di Adrien Rabiot è in Turchia? Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 3 settembre 2024), ildello svincolato e obiettivo dei rossoneripuò essere in. Ecco lesi allontana sempre di più dai rossoneri e ildel centrocampista ex Juventus potrebbe essere inal Galatasaray, che sta cercando di mettere a punto l’arrivo del francese (dopo il clamoroso colpo Osimhen). In casac’è un po’ di rammarico, visto cherappresentava una grandissima occasione a parametro zero per il Diavolo. Dopo 2 mesi dalla fine del suo contratto, l’ex PSG non ha ancora trovato una sistemazione. I mercati dei top campionati si sono chiusi, ma, essendo svincolato, può legarsi a qualsiasi squadra in ogni momento e il club con maggiori possibilità, adesso, è giallorosso, con ilche è sempre di più sullo sfondo.