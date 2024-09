Bomba d’acqua sulla città fulmine manda in frantumi una strada | stop alla corrente allagamenti e danni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio, martedì 3 settembre, in diverse zone del Basso Molise. Termoli, Campomarino e paesi dell'hiterland sono stati interessati da unache ha creato non pochi problemi. Stradegate e disagicircolazione in alcuni trattili, come a Portocannone dove si invita gli automobilisti a prestare la massima cautela nel percorrere laProvinciale 40 per la presenza di mantole completamente divelto. Al lavoro il personale della Provincia di Campobasso per ripristinare la situazione. A partire dal primo pomeriggio, la massiccia attività elettrica ha provocato gravi, in particolareSP 40, nel territorio di Campomarino, al confine con il comune di Portocannone (Campobasso).