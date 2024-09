Anticipazioni Tempesta D’Amore la puntata di oggi 3 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

martedì 3 settembre 2024: Noah ha un litigio con Eleni. Erik va a fare birdwatching con Ulrike, ma finisce per cadere da un albero e così facendo si sloga la mandibola. Alfons desidererebbe andare a pesca con Leander, ma viene richiamato in albergo per un turno di lavoro; in realtà, poco dopo Alfons scopre che Werner ha utilizzato questo piccolo trucco per andare a pesca con il nipote al posto suo. André non trova ancora il coraggio di parlare a Helene del suo progetto in Sudafrica.