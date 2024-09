16a festa del Moscato di Scanzo | i laboratori enogastronomici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) In occasione della 16a edizione delladeldie dei sapori scanzesi, il Consorzio di Tuteladiorganizza trenell’Area Scuole, alla scoperta del pregiato passito, degli abbinamenti classici e di quelli originali. Per arricchire sempre di più la proposta, il Consorzio di Tuteladiha voluto rafforzare e creare nuove sinergie con gli enti del territorio, creando cosìoriginali e imperdibili. Alla creazione di questi momenti hanno collaborato le associazioni di Sommellerie di Bergamo AIS e Fisar, Slow Food Bergamo e l’Orto Botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’. Vediamo più da vicino i treche ci aspettano alladeldie dei sapori scanzesi. Si parte giovedì 5 settembre alle 20.30 con ilo ‘di: aromatico per natura’.