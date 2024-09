Vuelta 2024 | si chiude la seconda settimana cosa aspettarsi dagli ultimi sette giorni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Termina anche ladellaa Espana. Oggi i corridori saranno ad Oviedo per godersi il secondo, e ultimo, giorno di riposo prima di ripartire domani con la prima delle ultime sei fatiche che porteranno alla cronometro di Madrid il 9mbre. Primoz Roglic (RedBull Bora-Hansgrohe) è riuscito a recuperare altri 40 secondi a Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) tra la nebbia e le nuvole dell’infernale Cuitu Negru. Lo sloveno ora ha soli 43” di ritardo dall’australiano ed è in perfetta tabella per rientrare e superare l’attuale maglia rossa nell’ultimache prevedono due tappe decisamente impegnative. Una sarà domani con l’arrivo in salita a Lagos de Covadonga con l’ultima ascesa che toccherà picchi di pendenza del 16%.