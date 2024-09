Villa Borghese | l’opera lirica viaggia a bordo di un risciò 

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’Associazione Culturale E45 presenta “Opera Risciò“, un’iniziativa che punta a rendereaccessibile a tutti, portandola fuori dai teatri e immergendola nel verde di, uno dei simboli di Roma. Dal 9 al 13 settembre 2024 – con anteprima il 5 e 6 settembre – il celebre parco romano diventerà un palcoscenico a cielo aperto, con cinque duetti di cantanti lirici e musicisti adegli iconici risciò, per un’esperienza unica e sostenibile. Opera Risciò: “Rispettare gli spazi pubblici valorizzando” Fabio Morgan, ideatore del format, ha così commentato: “Opera Risciò rappresenta una sfida notevole, si tratta di un progetto complesso sia per la sua natura unica che per la sua struttura artistica e pratica.