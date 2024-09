Venezia 81 ospiti e programma del 2 settembre | Pedro Almodovar Tilda Swinton e Julianne Moore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024)81: oggi 2è il giorno di, che ritorna al Lido a distanza di tre anni per presentare il film in concorso The Rom Next Door. Il riccodella Sala Grande prevede due premiazioni: sarà consegnato il Leone D’Oro Alla Carriera a Peter Weir, regista tra i tanti de L’Attimo Fuggente,The Truman Show e Master And Commander, pellicola che sarà proiettata al termine della cerimonia. Claude Lelouch presente nella sezione Fuori Concorso con Finalmente (Finally), riceverà il Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award. Il regista francese insieme ad i protagonisti del film Kaddour Merad, Elsa Zylbersztejn, Michel Boujenah, Barbara Pravi, Francoise Gillard, Julia Vignali, Jack Mcevoy ed Elijah Rowen, sfilerà sul red carpet.