Una Coppa Diddi versione lusso Viero festeggia davanti a Moser

(Di lunedì 2 settembre 2024) Atleti esperti, giovani promesse e campionesse del pedale in una giornata ricca di eventi. Era grande l’attesa per la 76esimaDinoper allievi sulle strade delle province di Pistoia e Firenze, quest’anno dedicata al ricordo di Gastone Nencini (era presente la figlia Elisabetta), una delle corse più belle ed importanti della categoria con ospiti d’onore Francescoe Mara Mosole. Le attese non sono andate deluse ed alla fine è stato il bravissimo veneto Guidoad imporsi sul compagno di rappresentativa Vendramin, mentre terzo è giunto l’ottimo laziale Ferraro. In gara 183 atleti di 38 squadre con i campioni italiani Fedrizzi (linea), Cingolani (crono e ciclocross) e il campione sloveno crono e strada Zibert Kuntaric. La corsa è stata animata da una lunga fuga dello stesso, Bruno e Battistoni rimasti al comando per 50 chilometri.