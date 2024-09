Un Parco della Piana tra Assisi Bastia e Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024)– Il, progetto partito dacoinvolgendo numerose associazioni, vuole allargarsi aUmbra e poi sino ae divenire un modello da replicare per la salvaguardia del verde e del territorio. Punta a realizzare uno spazio territoriale capace di unireUmbra attraverso un’infrastruttura verde in cui andare in bici, passeggiare, acquistare prodotti agricoli e altro ancora. "I prossimi passi concreti sono l’attivazione di protocolli di intesa tra amministrazioni per condividere delle sperimentazioni di pianificazione intercomunale – spiega Francesco Berni, urbanista e referente del progetto– Questo significa fare lavorare insieme gli uffici comunali e individuare obiettivi e strategie congiunte su alcuni temi rilevanti.