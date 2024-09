Tutti i nodi del campo largo in Liguria

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il nuovodel centrosinistra, adesso possiamo dirlo, sembra più unminato. Lo scenario è la, dove l’ex ministro Andrea Orlando si è candidato per il dopo Toti. Ma il sogno di Elly Schlein di ricompattare il centrosinistra cominciando da Genova si scontra con la dura realtà. Al momento la risorta coalizione di centrosinistra ha lasciato per strada il centro, perché ad accettare il nome di Orlando sono solo Pd, Movimento Cinque Stelle e Avs. Che fine hanno fatto i moderati? “Azione” di Calenda, che già non gode di numeri eclatanti, si è spaccato al suo interno, tra il partito locale che non vede l’ora di sostenere Orlando, e la nomenklatura nazionale, che invece è ancora indecisa.