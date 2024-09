Trevisani | L’Inter quando prende la giornata disintegra l’avversario

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)non ha dubbi sulla forza del. Il giornalista lo spiega perfettamentendo ad esempio la vittoria contro l’Atalanta. FORMIDABILE – Dagli studi di Sport Mediaset, Riccardoesalta la squadra di Simone Inzaghi: «è formidabile, è quella che gioca meglio in Italia e fa uno dei calci migliori in Europa. È praticamente una fisarmonica, con giocatori che vanno e giocatori che vengono, con un’armonia impressionante. Certo all’Atalanta mancavano diversi giocatori, ma anche lo scorso febbraio è finita 4-0.è questa cosa qui:lalo. Io credo che per lo scudetto sarà cosa con Juventus e Milan».