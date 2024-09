Traforo del Monte Bianco chiuso per tre mesi | le strade alternative E’ rischio caos trasporti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Non sarà un periodo facile per ifra Italia e Francia. Chiude infatti per almeno tre, a causa di lavori di manutenzione, ildel. Ma i lavori potrebbero prolungarsi. Una chiusura destinata ad avere ripercussioni sulla viabilità visto che il tunnel autostradale collega Courmayeur, nella regione italiana della Valle d'Aosta, a Chamonix, nel dipartimento francese dell'Alta Savoia. Chiude ildelChiude infatti per lavori, non procrastinabili, il tunnel del: dalle 17 di oggi (2 settembre 2024) ilsarà inaccessibile al traffico per più di tre, almeno fino al 16 dicembre.