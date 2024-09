Strisce di pollo panato croccanti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) Con l’arrivo dell’estate, cerchiamo sempre ricette leggere, saporite e facili da preparare. La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico ideale per realizzare piattisenza dover utilizzare grandi quantità di olio, mantenendo così i nostri pasti più salutari. Oggi vi proponiamo una ricetta perfetta per un pranzo, una cena o anche un aperitivo all’aperto:difritto in friggitrice ad ariaQuesta ricetta è semplice da realizzare e garantisce un risultato croccante e gustoso che conquisterà tutta la famiglia. Seguite i nostri consigli passo dopo passo e preparate delle deliziosedicon la friggitrice ad aria.