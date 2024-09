Sansepolcro | controlli dei carabinieri patenti ritirate e droga sequestrata

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nel fine settimana appena trascorso, la Compagniadiha effettuato un’ampia operazione di controllo del territorio, coinvolgendo non solo il centro storico dima anche i comuni più popolosi dell’alta Valtiberina: Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano. L’obiettivo dell’operazione era arginare il fenomeno della cosiddetta “movida” notturna, che talvolta ha generato disagi per i residenti e fenomeni di criminalità da strada. Le aree sottoposte a controllo, che saranno oggetto di ulteriori operazioni nelle prossime settimane, includevano Porta del Ponte, la Strada Statale 258 Marecchiese, le località Dogana e Le Forche, San Leo e Gricignano, tutte zone in cui i residenti avevano segnalato episodi di degrado urbano e comportamenti pericolosi.